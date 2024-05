Atacante Jeffinho, do Botafogo, tem lesão detectada e será desfalque por 2 meses

O Botafogo divulgou, na tarde desta terça-feira (21), que o atacante Jeffinho foi diagnosticado com uma lesão muscular grave na coxa direita. Segundo o alvinegro, o atleta desfalcará a equipe por pouco mais de 2 meses.

Se realmente desfalcar o Glorioso por esse tempo, Jeffinho perderá compromissos importantes da equipe, como Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O meia Eduardo também é desfalque no Botafogo, já que ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

Em nota divulgada, o Botafogo explicou a situação dos dois jogadores: "O atleta Jeffinho foi submetido a exame de imagem que confirmou o diagnóstico de lesão muscular na coxa direita, com previsão de retorno em dez semanas. Em processo de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, o atleta Eduardo seguirá o protocolo de tratamento no Rio de Janeiro. O Botafogo segue na tarde desta terça-feira para Salvador, local do confronto diante do Vitória."

Leia também:

▶ Pedreiro fica ferido após cair de andaime no Centro de Niterói

▶ Governo zera tarifa de importação do arroz, mas consumidores ainda se deparam com alta no preço

O Botafogo encara o Vitória, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 19h, no Barradão, em Salvador. No jogo de ida, o Glorioso venceu por 1x0, no Nilton Santos, e avança para a próxima fase com qualquer empate.