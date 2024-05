MUVI: tem início interdição de trânsito no Centro de São Gonçalo

A interdição irá auxiliar no andamento das obras do trecho 3 do projeto do MUVI - Foto: Layla Mussi

Uma nova mudança de trânsito, realizada pela Secretaria de Transportes, teve início no Centro de São Gonçalo na última segunda-feira (20), para auxiliar no andamento das obras do trecho 3 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). A Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre o Clube Mauá e a Avenida Dezoito do Forte, teve seu trânsito alterado.

Anteriormente, havia sido previsto pela que Secretaria, que partir das 8h, os veículos leves, incluindo carros de passeios, não poderiam passar pela Avenida Presidente Kennedy no trecho mencionado, e que apenas ônibus e táxis poderiam trafegar normalmente pelo local. Os mesmos teriam que se deslocar para a Rua Monteiro Lobato, passando depois pela Travessa Manuel da Silva, Rua Orlando Rangel, seguindo pela Rua Frias Garcia, saindo na Avenida Dezoito do Forte.

Porém, nesta terça-feira (21), por volta das 10h, era possível notar que carros de passeio ainda trafegavam normalmente pelo local da interdição.

Carros de passeio ainda trafegam normalmente pelo local da interdição | Foto: Layla Mussi

De acordo com um funcionário, a previsão para o desvio de carros de passeio para outra rua acabou não dando certo, devido ao trânsito que seria gerado com o deslocamento de todos estes veículos para outro local.



A Guarda Municipal estava presente em pontos de interdição específicos para auxiliar na fluidez do trânsito.

A Guarda Municipal estava presente em pontos de interdição específicos para auxiliar na fluidez do trânsito | Foto: Layla Mussi

O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, percurso que também receberá várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O MUVI vai cortar um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações.

