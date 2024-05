Universo sedia exposição sobre imagem feminina no Campus de Niterói

Os alunos do primeiro período do Curso de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) realizam, entre essa segunda-feira (20) e o próximo dia 25 desse mês, a exposição 'A Imagem Feminina na Publicidade Brasileira: 1950 à Atualidade'.

O objetivo do evento é o de promover uma reflexão sobre como a mulher brasileira foi representada em diferentes mídias, propagandas e campanhas publicitárias, num recorte da nossa história, que vai da segunda metade do Século XX à atualidade, périodo este que os meios de comunicação ganharam impulso e estabeleceram um marco do consumo contemporâneo.

A utilização de canais de divulgação, como as as revistas femininas, os encartes publicitários de época, os programas de televisão e as redes sociais da atualidade serão usados pelos organizadores, entre outros exemplos, para se observar e avaliar como a mídia moldou comportamentos, estilos de vida, e padrões de estética e beleza foram impostos às mulheres, estabelecendo seu papel em nossa sociedade.

"A cada ano, procuramos abordar o assunto sob temáticas diferentes. No ano passado, por exemplo, falamos sobre inclusão e diversidade no ambiente acadêmico. Nesse evento, vamos mostrar como a Publicidade construiu uma série de padrões que colocaram a mulher nesse lugar", enfatizou o professor Alexandre Nunes, organizador da exposição.

A abertura do evento acontece a partir de 19h no hall do Bloco A, na Rua Marechal Deodoro, 217. A exposição terá a participação de convidados e presença da coordenadora do Curso de Comunicação Social, professora Kátia Falcão.