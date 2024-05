Universo Niterói realiza evento com dicas para entrar no mercado de trabalho

Acontece na próxima quinta (23) e sexta-feira (24) o "Temos Vagas", evento realizado pelos alunos de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Niterói, voltado para jovens e adolescentes em fase de ingresso no mercado de trabalho. Com workshops e palestras, o evento é aberto ao público e traz dicas práticas para quem está tentando conseguir sua primeira oportunidade de trabalho.

Em sua segunda edição, o evento acontece presencialmente, no campus Niterói da Universo, com transmissão online. O professor responsável pelo "Temos Vagas", Júlio Cesar Rogério, conta que o projeto surgiu de uma demanda comum entre alunos da própria faculdade.

"Dentro da universidade, muitas vezes, a galera acaba ficando muito técnica e, no final, desesperada querendo um estágio, emprego, alguma vaga. Só que, muitas vezes, não sabem produzir um currículo, onde procurar vaga, não sabem como se portar numa entrevista. Daí veio essa ideia de fazer um evento, quase como um curso de extensão, em que profissionais do setor de RH pudessem compartilhar essa expertise", explica Júlio.



A primeira edição confirmou essa procura: realizada de forma remota por conta da pandemia de Covid-19, a edição de estreia teve 500 espectadores simultâneos, de todo o Brasil, acompanhando as palestras. Como acontece presencialmente, a edição deste ano tem apenas 150 vagas presencialmente, na Sala Universo, com a possibilidade de acompanhar pelo YouTube. Além dos workshops, o evento conta ainda com sorteio de brindes e apresentações musicais.

Workshops também serão transmitidos pelo YouTube | Foto: Divulgação

Além de participarem do evento, os alunos de Comunicação Social também são os responsáveis por todos os preparativos dos workshops, conforme explica o professor. "Como o evento é uma disciplina de publicidade, a turma foi dividida em vários grupos para organizar tudo. Então tem um grupo que correu atrás do apoio e de recursos, o grupo da criação que fez as artes, um grupo que entrou em contato com os convidados. São os alunos que estão organizando mesmo; eu fico só capitaneando", conta Júlio.

No dia 23, o "Temos Vagas" recebe a especialista em gestão de pessoas Karol Rueb, a atriz Henriette Porciuncula e o assistente de Departamento Pessoal Yuri Messias. Já na sexta (24), os palestrantes serão o gestor de RH Ronaldo Fonseca e o filmmaker Daniel Menezes. Para participar, basta se inscrever pelo link: https://www.even3.com.br/temosvagas/. O campus Niterói da Universo fica na Rua Marechal Deodoro, 217, no Centro do município.