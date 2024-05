São Gonçalo inicia vacinação contra dengue na terça-feira

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo inicia a vacinação contra a dengue na próxima terça-feira (21). O Ministério da Saúde disponibilizou o imunizante para as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A vacina será aplicada nos cinco polos sanitários de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A vacina contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) em fevereiro deste ano. A vacina tem perfil de segurança para utilização no grupo adolescente, tendo sido autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), recomendada pelo Ministério da Saúde e protege contra quatro tipos de vírus da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

Leia também

Regina Duarte é advertida pelo Instagram ao divulgar 'fake news' sobre chuvas no RS

Gabigol pede desculpas à torcida do Flamengo: 'Já usei várias outras camisas'



“Para prevenção e controle da doença, está recomendado o esquema de duas doses com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. Por enquanto, sem necessidade de reforço. A vacina contra a dengue não pode ser aplicada, simultaneamente, com nenhum outro imunizante. E, se o adolescente teve dengue, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI)”, disse a coordenadora de Imunização da secretaria, Letícia Rodrigues.



Não podem tomar a vacina contra a dengue quem tem alergia grave a um dos componentes, imunocomprometidos e gestantes. “A vacina contra a dengue pode causar dor local, dores de cabeça e no corpo, ambas leves. No entanto, o efeito é temporário e o benefício da prevenção à doença é duradouro”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022, São Gonçalo tem 41.680 gonçalenses com idades entre 10 e 14 anos. A meta é que, no mínimo, 90% (37.512) complete seu esquema vacinal contra a dengue. O objetivo é a redução das hospitalizações decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo de 10 a 14 anos. São Gonçalo contabilizou, este ano, uma internação de criança com 11 anos e duas de 9 anos.

Para tomar a vacina, o gonçalense deve levar caderneta de vacinação, cartão do SUS e CPF.

Polos Sanitários:

● Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

● Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

● Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

● Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

● Polo Sanitário Dr° Augusto Sena, Rio do Ouro