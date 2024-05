Banhistas são levados por onda na praia de Itacoatiara, em Niterói

Na manhã desta sexta-feira (17), dois banhistas que observavam o mar agitado da Praia de Itacoatiara, Região Oceânica de Niterói, acabaram sendo arrastados por uma forte onda. Os bombeiros não recomendavam o banho de mar.

O estado de saúde dos banhistas ainda não foi divulgado. A Marinha fez um alerta de ressaca desde a manhã de quinta-feira (16), com previsão de se encerrar na manhã de sábado (18). Os banhos de mar não são orientados no final de semana inteiro e as ondas podem chegar a 3 metros de altura.

Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros registrou 27 resgastes no litoral fluminense. 17 deles só em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Durante a madrugada, o mar avançou até o asfalto no Leblon, na Zona Sul; em Itaipuaçu, localizado em Maricá, na Região dos Lagos; e em Macaé, também localizado na Região dos Lagos. Os bombeiros utilizaram um helicóptero para percorrer a orla da Zona Sul do Rio durante a manhã para monitorar principalmente os surfistas.

Leia também:

► Morre José Jeronimo Sobrinho, ícone da cultura gonçalense, aos 85 anos

► Das causas impossíveis: Confira a programação para o Dia de Santa Rita de Cássia