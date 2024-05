Inocentes de Maricá apresenta enredo e novo mestre de ritmistas para Carnaval de 2025

A direção da escola de samba Inocentes de Maricá dará a partida rumo ao desfile oficial para o Carnaval de 2025 na cidade, com um evento em 'dose dupla'. A agremiação entregará a sinopse do enredo "Charles Darwin e os encantos de Maricá", idealizado pelo carnavalesco Amauri Santos, aos compositores, no próximo dia 13 de junho, a partir das 20h, e aproveita também para apresentar aos segmentos o novo reforço: o mestre Demetrius Luiz, que no próximo Carnaval, estarà à frente da bateria 'Pegada de Gorila'.

Demetrius Luiz, que também dirige a bateria da Acadêmicos de Niterói, escola desfilante da Série Ouro do Carnaval Carioca, vai 'brindar' os sambistas da Inocentes com uma aula de percurssão. O evento acontece na Rua Professor Cardoso Menezes, 13, em Itaipuaçu.

G.R.E.S Inocentes de Maricá apresentará seu enredo para o Carnaval de 2025 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesse local, a escola também anunciará o calendário de apresentações dos sambas concorrentes, semi-final e a grande final da disputa para se escolher o hino oficial da agremiação no Carnaval do ano que vem.



