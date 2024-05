Gabigol pede desculpas à torcida do Flamengo: 'Já usei várias outras camisas'

O atacante Gabigol, do Flamengo, se desculpou com a torcida após o episódio do vazamento de uma foto dele com a camisa do Corinthians em sua casa, na última quinta-feira (16), que lhe rendeu uma multa e a perda da camisa 10.

Em entrevista ao UOL Esporte, o jogador afirmou que esse fato não muda seu amor pelo Flamengo e que ainda deseja renovar o contrato, que termina em dezembro deste ano.

"É claro que não faria isso se não estivesse na minha casa, totalmente desarmado, totalmente relaxado. Já usei várias outras camisas. Para mim, o que mais vale pontuar, eu não escolhi a camisa para acontecer isso, tudo isso. Só usei a camisa porque estava dentro da minha casa, como já usei outras várias. Amo o Flamengo, sou flamenguista, a minha casa é o Rio de Janeiro. Tenho certeza que não é uma foto que vai mudar isso", disse Gabi, que admitiu que estava com a camisa do Corinthians, depois de sua assessoria desmentir a informação.

O atacante também declarou que neste domingo (19), se desculpou com o elenco e a comissão técnica do rubro-negro carioca.



"Só hoje falei com o professor Tite, só hoje pedi desculpas aos jogadores. A reação que eles tiveram foi a melhor possível. Era isso que eu esperava deles. Eles me compreenderam. É claro que eu pedi desculpa, assumi o meu erro, mas, é vida que segue", disse.

"Eu acho que estava em casa, em um período de folga. A gente estava em um jogo muito importante na Libertadores, que a gente precisava ganhar. Eu também fiquei um período fora por causa da questão do doping. E convidei algumas pessoas que vieram aqui em casa durante esse período, para poder me ajudar, me dar um incentivo, acompanhar alguns treinos meus. Foi o primeiro dia que eu tive um pouco de tranquilidade para poder curtir com eles. A gente estava em uma resenha, um churrasco de amigos, pessoas do Flamengo, amigos meus, pessoais. E aí acabou saindo essa foto que mudou todo o panorama da história", continuou o jogador.

"Em vários momentos já usei outras camisas também. Essa camisa tem uma questão racial também nela. Então, eu ganho camisa do Santos. Esses dias lançaram uma camisa do Santos com Charlie Brown, em homenagem a ele, eu ganhei. Jogadores que jogam fora me mandam camisa. Camisas de seleção, de basquete. Foi um momento que eu estava usando uma camisa sem pretensão nenhuma de acontecer nada. Essa foto acabou sendo vazada. Errei, aprendi e não vai acontecer mais", afirmou Gabigol.

Em relação ao vazamento da foto, Gabigol refletiu sobre o aprendizado deixado por esse momento difícil na carreira.

"Primeiro, não confiar em todo mundo, né? A pessoa que fez isso claramente foi maldosa. E também não usar mais, é claro. Independente de estar dentro da minha casa ou em algum outro lugar", disse.