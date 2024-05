Regina Duarte é advertida pelo Instagram ao divulgar 'fake news' sobre chuvas no RS

A atriz Regina Duarte foi advertida pelo Instagram, neste domingo (19), após publicar informações falsas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

Ela compartilhou um vídeo do deputado português André Ventura, presidente do partido Chega, de extrema-direita, afirmando que o governo brasileiro está tentando “esconder” a tragédia no Rio Grande do Sul e que não aceita ajudas e doações vindas de Portugal.

Leia mais



Mulher Melão é resgatada por salva-vidas após se afogar na praia da Barra

Presidente do Irã e ministro das Relações Exteriores estavam entre os passageiros de aeronave que fez pouso forçado



Na legenda, a atriz afirma não entender por que o governo federal “não aceita a ajuda humanitária oferecida aos brasileiros do Rio Grande do Sul”.



A publicação foi marcada pelo Instagram como informação falsa, e o vídeo não pode ser reproduzido antes da leitura dessa notificação. A plataforma ainda incluiu o link de uma agência de checagem com informações sobre o tema.

Anteriormente, o governo do Brasil já veio a público se manifestando a favor de receber apoio estrangeiro. No último dia 10, mesmo dia em que o vídeo foi publicado por Regina, a comunidade brasileira em Portugal, com o apoio dos portugueses, entregou 200 toneladas de donativos para a embaixada brasileira e o consulado no país.

Já no último sábado (18), um avião vindo de Portugal com donativos e dezenas de voluntários pousou na Base Aérea de Canoas (RS), que tem servido como centro de operações para a chegada de ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A atriz foi secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro e já foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a se retratar sobre uma informação falsa divulgada nas redes sociais no dia 11 de abril de 2020, sobre uma herança deixada pela ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva.