Helicóptero do presidente iraniano cai no noroeste do país

Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura e possível sucessor do líder supremo do Irã, o aiatola Ali Khamenei - Foto: Reprodução/Internet -Getty Images

Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura e possível sucessor do líder supremo do Irã, o aiatola Ali Khamenei - Foto: Reprodução/Internet -Getty Images

Na manhã deste domingo (19) o helicóptero da Presidência iraniana sofreu uma suposta queda no noroeste do país. Ainda não se sabe se o presidente, Ebrahim Raisi, estava a bordo. O helicóptero era um dos três que transportavam o presidente e a sua comitiva, segundo a imprensa local.



"Algumas informações não confirmadas indicam que o helicóptero que transportava o presidente Raisi sofreu um acidente na província do Azerbaijão Oriental", disse a televisão estatal.

Leia também:

Acusado de estupro é preso em aldeia indígena de Maricá

Atenção Motoristas: São Gonçalo terá nova interdição no trânsito

Devido às más condições meteorológicas, as equipes de resgate ainda não localizaram o local do acidente.



De acordo com informações locais, Raisi esteve no Azerbaijão na manhã de domingo para inaugurar uma barragem com o presidente do país vizinho, Ilham Aliyev. Estavam também na comitiva o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental e outras autoridades, informou a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA).

Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura e possível sucessor do líder supremo do Irã, o aiatola Ali Khamenei.