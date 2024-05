Tony Ramos recebe alta do CTI após cirurgia

De acordo com a nota do Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o ator Tony Ramos foi operado e recebeu alta do CTI neste sábado (18). O ator de 75 anos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural. O procedimento foi comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. O boletim médico atualizado informa que ele "está lúcido e apresenta melhora progressiva".

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, em 16/05. O paciente recebeu alta do CTI na data de hoje (18/05), encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro", disse a nota

O artista precisou interromper a rotina de trabalho após se sentir mal. Ele estava filmando "A lista", longa de José Alvarenga Jr.



Após o susto, a equipe do filme está na torcida pela recuperação de Tony Ramos, que também está em cartaz em São Paulo com o espetáculo "O que só sabemos juntos", ao lado de Denise Fraga.