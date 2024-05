Após incêndio em transformador, moradores ficam mais de 50 horas sem luz no Alcântara

Há mais de 50 horas moradores de um prédio na Rua João Cesarino, em Alcântara, estão sem energia elétrica, desde que um transformador pegou fogo na madrugada de quinta-feira (16), por volta das 04h da manhã.

Moradores contam que estão perdendo alimentos, e idosos ficaram ilhados em casa, já que não conseguem descer e subir escadas e os elevadores estão parados.

De acordo com o consultor de tecnologia Gabriel Mattos, que mora no prédio com os pais, vários chamados já foram feitos, mas até o momento nenhuma providência foi tomada.

Ele recorda que o problema começou ainda de madrugada, após o incêndio de um transformador na Rua Capitão Antonio Martins. Técnicos da Enel estiveram no local e informaram que a falta de energia no prédio seria por conta de um problema interno, onde se localiza o transformador do edifício.

Os moradores então mostraram que a área onde está o transformador foi comprada pela Enel, portanto, de responsabilidade da companhia. Apesar disso, algumas equipes teriam alegado que para executar o serviço seria necessário pagar por fora pela obra.

Poste na Rua Capitão Antonio Martins | Foto: Arquivo pessoal

Com a negativa, os moradores ficaram no escuro e, permanecem assim desde então.



Cansado de abrirem tantos chamados, os moradores registraram o caso na delegacia e entraram com um processo contra a Enel, já garantindo tutela antecipada para execução do serviço.

“Conseguimos a tutela antecipada com multa para Enel. É tudo de responsabilidade deles. A área foi comprada pela Enel”, explicou Gabriel.

Ainda segundo o consultor, o prédio com 20 apartamentos tem muitos idosos e crianças com necessidades especiais.

Segundo moradores, pelo menos seis equipes foram até o local e não resolveram o problema | Foto: Arquivo pessoal

“Os elevadores estão parados, assim como as bombas de água. Minha tia, por exemplo, toma remédio controlado de alto valor e, que precisa ser mantido em refrigeração. Ela recebe esse benefício do governo e já perdeu tudo. Eu trabalho em casa, home office, e estou impedido de trabalhar. O mesmo acontece com minha mãe que é costureira. Pagamos muito caro por esse serviço para ser atendido com tanto descaso”, reclamou.



Procurada, a Enel informou: " A Enel Distribuição Rio esclarece que um gestor da companhia está no local e que acompanhará os trabalhos da equipe para normalização do fornecimento de energia".