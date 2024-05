Sete presos por tráfico em comunidades de Niterói

Material apreendido pelos agentes no Largo da Batalha - Foto: Divulgação

Material apreendido pelos agentes no Largo da Batalha - Foto: Divulgação

Sete suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na tarde desta quinta-feira (02), em duas operações simultâneas realizadas por equipes do 12º BPM (Niterói).

O caso foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca). | Foto: Divulgação

Na primeira delas, quatro criminosos foram presos na comunidade do Marítimo, no Barreto, em Niterói. Com eles os agentes apreenderam, dois rádios transmissores e entorpecentes. O caso foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca).

Na comunidade da Grota, no Largo da Batalha, em Niterói, policiais militares prenderam três criminosos. Com eles, uma pistola, munições, um rádio transmissor e material entorpecente. O caso foi encaminhado à 79ª DP (Charitas).