Edital inédito: FAPERJ investe R$ 45 milhões em programa de pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) acaba de anunciar um edital inédito: INOVATRIP, o Programa Tripartite de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica.

Pelo edital serão financiados núcleos envolvidos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I), unindo micro, pequenas, médias empresas e startups, instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs) e o governo em qualquer município do Estado do Rio de Janeiro.

Leia mais

Acidente deixa motociclista ferido no Porto Velho; vídeo

Mar invade ruas de Itaipuaçu, em Maricá



A submissão das propostas de projetos terá início no dia 17 de junho e terminará no dia 30 de julho de 2024.



“O programa INOVATRIP é uma iniciativa de apoio a empresas na realização de projetos de pesquisa e inovação, conectando-as a instituições de ciência e tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Ele oferece financiamento para impulsionar a inovação, reduzindo os riscos associados ao desenvolvimento de novas tecnologias", detalhou o diretor de Tecnologia da FAPERJ, Aquilino Senra.

A FAPERJ financiará, como contrapartida aos projetos contratados, as ICTs do Estado do Rio de Janeiro, um total de R$ 45 milhões, sendo repassados R$ 15 milhões por ano ao longo de três anos.

"O programa INOVATRIP é parte das estratégias da Fundação para fomentar uma colaboração eficaz entre o setor empresarial e as ICTs do estado do Rio de Janeiro. Ao alinhar as demandas de desenvolvimento tecnológico das empresas com a expertise e infraestrutura das ICTs, esperamos catalisar um crescimento substancial na produção industrial e gerar mais empregos no setor de inovação a médio prazo. O nome INOVATRIP reflete nosso compromisso em acelerar a inovação por meio de uma sinergia entre empresas, ICTs e o Governo, consolidando a abordagem da tripla hélice para impulsionar o progresso tecnológico", ressaltou o presidente da Fundação, Jerson Lima Silva.

O assessor da FAPERJ e ex-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Jorge Guimarães, assinalou que o INOVATRIP é uma iniciativa de fundamental importância para impulsionar a sinergia entre o setor empresarial e as ICTs no estado do Rio de Janeiro.

"Essa parceria estratégica visa não apenas atender às necessidades tecnológicas das empresas, mas também explorar plenamente a capacidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica das instituições científicas do Estado. O programa é um modelo de como a colaboração entre o segmento acadêmico e o setor empresarial pode efetivamente acelerar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social pela parceria que reduz custos e riscos em P,D&I", disse.