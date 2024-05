Acidente deixa motociclista ferido no Porto Velho; vídeo

Um acidente de trânsito no Porto Velho, em São Gonçalo, deixou uma motociclista ferido na manhã desta sexta-feira (17). A vítima, de 51 anos, colidiu com um ônibus e um outro veículo na Rua Comandante Ari Parreiras, próximo ao supermercado Supermarket. Segundo testemunhas, ele acabou caindo com parte do corpo embaixo do coletivo.

Ainda não há detalhes a respeito das circustâncias do acidente. Em um vídeo compartilhado por testemunhas nas redes sociais, é possível ver o ônibus e um carro de passeio amassados, além da motocicleta caída há alguns metros. Confira o registro:





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20. Uma equipe enviada ao local socorreu o motociclista, que foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.