PRF e Polícia Civil realizam operação contra traficantes de animais silvestres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil realizam, nesta sexta-feira (17), uma ação para cumprir três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de traficar animais silvestres. A "Operação Unidade" acontece em municípios da Baixada Fluminense.

Segundo investigações da DPMA, os animais são trazidos de Minas Gerais para serem comercializados em uma feira, em Duque de Caxias. As investigações tiveram início depois que a PRF apreendeu diversas aves silvestres no veículo de membros da quadrilha, na cidade de Barra Mansa, no Sul Fluminense.