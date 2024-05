Jovens ficam feridos em acidente na Serra das Araras

As imagens do acidente mostram que um dos carros ficou pendurado na mureta da serra - Foto: Divulgação/PRF

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (16), na Serra das Araras. O acidente aconteceu por volta das 9h40, no Km 231 da via, altura do município de Piraí, no sentido Rio de Janeiro, com dois carros de passeio e dois caminhões. Um deles caiu na ribanceira, mas o motorista escapou sem ferimentos.

As vítimas foram dois rapazes de 17 e 18 anos, que eram passageiros de um dos caminhões acidentados. Segundo as primeiras informações, ambos tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital São João Barista, em Volta Redonda.

O tráfego na via ficou em faixa única durante um longo período, provocando um grande engarrafamento, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As imagens do acidente mostram que um dos carros ficou pendurado na mureta da serra, enquanto um caminhão despencou pela ribanceira.