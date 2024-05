Incêndio em apartamento no Rio deixa um morto e seis feridos

Um homem morreu e outras seis pessoas precisaram de atendimento médico por conta de um incêndio em um apartamento no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada desta quinta-feira (16). Crianças e um idoso estão entre as vítimas que precisaram de atendimento; todas as sete pessoas estavam no imóvel no momento em que o incêndio começou. A causa ainda está sendo investigada.

A vítima fatal era um homem de meia idade, não identificado, e já tinha morrido quando o Corpo de Bombeiros chegou ao apartamento. Um bebê de 1 ano, crianças de 3, 7 e 9 anos e uma mulher adulta precisaram ser levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Todos tinham quadro estável quando chegaram ao hospital, segundo a unidade. Além disso, um idoso, também não identificado recebeu atendimento no local e preferiu não ser levado ao Hospital.

Bombeiros dos quartéis de Campinho e Méier foram acionados por volta das 3h15 e levaram cerca de uma hora para conter as chamas. O edifício, que tem cinco andares, foi submetido a vistoria pela Defesa Civil, que detectou danos no apartamento e no corredor, mas não constatou nenhum risco de colapso na estrutura do prédio.