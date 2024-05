Evento no Rio debate prevenção da violência contra crianças e adolescentes

Na semana em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Arquivo Nacional será palco, nesta sexta-feira (17), de evento que comemora um ano da metodologia “Eu me protejo - A Prevenção só é efetiva quando a violência não acontece".

Especialistas da área e profissionais dos sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência da Prefeitura vão debater sobre a prevenção da violência e abuso sexual, mostrando como essa política tem sido implementada no município, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência instituiu o projeto "Eu me protejo", com voluntários técnicos, representantes dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência, como medida de prevenção de todos os tipos de violência contra as pessoas com deficiência.

O "Eu me Protejo" foi criado para que crianças, com e sem deficiência, aprendam que seus corpos devem ser respeitados. Para fornecer informações sobre situações de risco e o que fazer, caso aconteça algum tipo de violência. Educar para prevenir: esse é o lema.

“Não sabemos de onde a violência virá, como virá e quem irá praticá-la. Por isso, temos de educar nossas crianças e adolescentes a conhecerem seus corpos, a se protegerem da violência, a compreenderem sobre o que é certo e errado e, acima de tudo, que precisam confiar em um adulto, se algo acontecer", diz a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck.

O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, prioritariamente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O ECA também protege da negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Durante todo o mês, a campanha Maio Laranja visa sensibilizar a sociedade sobre os números da violência contra as crianças e adolescentes. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos houve um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado, de crimes sexuais contra crianças. Os cenários mais constante deste tipo de crime, com quase 14 mil violações, são as casas das vítimas, de suspeitos ou de familiares.

Serviço

Dia: 17/05/24

Horário: 09h às 13h

Local: Arquivo Nacional (Praça da República, 173)

Para participar, acesse o formulário de inscrição na Bio do Instagram da Smpdrio ou pelo link: https://forms.gle/kNiFaGQj7gLjAyDx5.