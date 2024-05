Canteiros da Praça Chico Mendes são motivo de orgulho

A Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, é um sinônimo de beleza, cores e muito orgulho para a população gonçalense. Revitalizada pelo programa Praça Renovada em março de 2023, a área de lazer possui canteiros central e lateral formando um boulevard, além de jardineiras com plantio de vegetação com diversas flores e plantas.

Todo o processo de jardinagem das praças gonçalenses é feito pela Subsecretaria de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo de forma rotineira. Os gonçalenses celebram a beleza do local e a vegetação conservada.

É o caso da auxiliar de serviços gerais Alcenira Cabral, de 57 anos. Ela frequenta uma igreja que fica próxima à Praça Chico Mendes, por isso, acompanha de perto o trabalho da Conservação no local.

"Eu sempre venho aqui para ir para a igreja e fico olhando para essas plantas e flores. Particularmente, eu adoro e acho que elas são bem bonitas, dão mais vida para a cidade e embelezam o ambiente com as mais variadas cores. Eu adoro a natureza e me sinto mais próxima dela com esses canteiros. Fora que a praça foi renovada e agora todos podem curtir, desde os mais novos até os mais velhos. A Prefeitura está de parabéns, tanto na questão da conservação dos canteiros de plantas quanto na revitalização da praça, que estava precisando", afirmou a moradora do bairro Jardim Alcântara.

Todo o processo de jardinagem das praças gonçalenses é feito pela Subsecretaria de Parques e Jardins | Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

Wendson Ferreira, de 39 anos, frequenta o lugar com sua esposa e o filho bebê. "Em todas as minhas folgas eu estou aqui. A praça anterior estava terrível e agora temos a revitalização e esses novos canteiros com plantas. Está tudo lindo! Sem contar que o bairro fica mais bonito para quem passa aqui", afirmou o morador da Amendoeira.

As plantas, das mais variadas cores, são cultivadas inicialmente no horto municipal e depois levadas para os canteiros mais diversos em São Gonçalo. Alguns dos principais canteiros são: o que carrega o nome de São Gonçalo localizado em frente à Igreja Matriz, no Centro; o que tem o letreiro com o nome da cidade e fica em Tribobó; o canteiro de palmeiras localizado no polo de autopeças do Jardim Alcântara, além de um canteiro no Restaurante do Povo, no Alcântara e as mais diversas praças.

Cerca de 15 mil mudas de plantas são cultivadas no horto por mês, dentre elas estão a alpinia, o cróton, a dracena tricolor, a aspargo pluma e outras. Todas essas espécies são de baixa manutenção.

As plantas, das mais variadas cores, são cultivadas inicialmente no horto municipal e depois levadas para os canteiros mais diversos em São Gonçalo | Foto: Divulgação

Para além dos canteiros - A praça é utilizada pelas mais diversas pessoas como área de lazer. O espaço revitalizado agora está mais acessível para crianças, jovens, adultos e idosos. O espaço voltado para as crianças está com novos brinquedos, piso adaptado, uma grade de proteção garantindo a segurança e impedindo o acesso à rua, além de iluminação de LED e um espaço mais acessível para pessoas com deficiência.

As obras da Praça Chico Mendes atenderam às metas 10 e 13 do Plano Estratégico Novos Rumos, do Eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada, promovendo o acesso à urbanização e a melhoria do espaço público, beneficiando moradores do bairro Raul Veiga e outros bairros vizinhos, como Coelho e Alcântara.