Escola Superior de Advocacia de Niterói completa 29 anos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói celebrou, nesta quarta-feira (15), o aniversário de 29 anos da Escola Superior de Advocacia (ESA). Segunda mais antiga do país, a ESA de Niterói oferece cursos de aprimoramento profissional em Direito desde 1995 e é a primeira a disponibilizar um curso de pós-graduação social, realizado em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

A solenidade de aniversário aconteceu no Auditório da OAB-Niterói, que fica na Av. Amaral Peixoto, no Centro. Em conversa com OSG na abertura do evento, o presidente da OAB-Niterói, Dr. Pedro Gomes, comemorou o pioneirismo da Escola e o que ela representa para advogados do município.

"A ESA traz para os advogados recém-formados e para os que estão dispostos a mudar de ramo conhecimento, traz novos ramos e vertentes do Direito que muitas das vezes não são tão debatidos no banco acadêmico. Para a advocacia mais madura, que quer se oxigenar, ela traz novidade, atualidade", destaca Pedro.

Presidente da OAB-Niterói, Dr. Pedro Gomes | Foto: Layla Mussi

Entre os diferentes cursos oferecidos, o projeto de pós-graduação em Mediação, disponibilizado de forma gratuita, é um dos que mais orgulha o Presidente. "Nenhuma outra seção ou subseção tem ou criou [um curso assim]. A gente, com a ajuda da Universo, através do professor Nagib Slaibi e da professora Matilde Slaibi, tem esse projeto social, que é muito legal porque até os professores são 'gratuitos', estão doando o trabalho", conta o presidente da OAB-Niterói.



Anderson Freire, diretor do campus Niterói da Universo, também enfatizou o apreço pelo projeto. "A pós proporciona para o advogado um melhor preparo para exercer suas funções de forma mais atualizada. Acontece de uma forma acessível a todos e cumpre o papel da ESA de preocupação com a formação dos advogados. A gente está muito feliz com esse projeto, porque envolve a educação e o social", compartilha Anderson.

Diretor do campus Niterói da Universo, Anderson Freire | Foto: Layla Mussi

Além dos cursos atualmente oferecidos, o diretor da ESA, Dr. Júnior Rodrigues, destacou que a Escola tem outros projetos sendo desenvolvidos atualmente. "A gente está bolando outros projetos até o final do ano para estar apoiando a advocacia, trazendo eles para serem mais motivados e valorizados", enfatiza Júnior.



Diretor da ESA, Dr. Júnior Rodrigues | Foto: Layla Mussi

Alguns dos diretores que precederam Júnior também estiveram na cerimônia e reforçaram o elogio à ESA. O coordenador de estágio do curso de Direito da Universo, Dr. Rogério Travassos, que dirigiu a ESA entre 2010 e 2012, destacou a relevância que os cursos oferecidos pela Escola têm na formação dos advogados de Niterói.



"É uma escola muito importante para a cidade. Em época de diretor geral, eu trouxe o curso de pós graduação e um curso na área do direito ambiental. Investimos também uma parte do nosso lucro em atividades sociais, como inglês para a terceira idade, jovens aprendizes... Foi um período muito importante para a ESA e também para a minha vida", destacou Travassos.

Ex-diretor, Dr. Rogério Travassos foi um dos nomes reconhecidos na solenidade de aniversário | Foto: Layla Mussi

A comemoração contou, ainda, com a presença da vice-presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio, e do secretário geral da OAB-RJ, Marcos Luiz Oliveira, representando a seção estadual da Ordem. A diretora do curso de Direito da UFF, Fernanda Pimentel, representou as universidades de Niterói. O ex-presidente da OAB-Niterói, Índio do Brasil Cardoso; o primeiro professor da ESA, e outros ex-diretores e professores da ESA Niterói também marcaram presença na solenidade.