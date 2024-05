Dia do Gari: agentes da Prefeitura são exemplo de cuidado e carinho nas ruas de Niterói

Eles fazem parte do dia a dia dos moradores de Niterói e de todas as cidades do mundo. Saem de suas casas pela manhã e percorrem os bairros realizando coleta ou varrição para que a população possa ter uma cidade limpa. Neste dia 16 de maio, é comemorado o Dia do Gari. Esses profissionais da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) integram os 13 Distritos de Limpeza Urbana (DLU) da cidade e fazem parte do pelotão de agentes públicos da Prefeitura que contribuíram para que, em 2023, a cidade ficasse em primeiro lugar no ranking nacional do Índice Sustentar de Limpeza Urbana (Islu), desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela consultoria PwC.

A Clin é responsável pela limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos produzidos em Niterói. Além dos serviços executados na sede, os distritos funcionam como postos avançados de prestação de serviços à comunidade, responsáveis por coletar diariamente mais de 500 toneladas de resíduos domiciliares e 200 toneladas de resíduos públicos.

Uma dessas guerreiras é Dora Maciel, de 64 anos, com 32 anos de serviço. Antes de trabalhar na Clin, ela passava por dificuldades – após se separar do pai de duas filhas, chegou a dormir na rua. Em 1992, ela entrou para a Companhia e em 1997 teve sua primeira promoção para encarregada. Hoje, como coordenadora, comanda uma equipe com mais de 32 colaboradores.



“Eu escolhi trabalhar na Clin porque vi uma oportunidade de melhorar financeiramente para criar minhas duas filhas. Sabia que era uma empresa sólida e estruturada. Criei elas sozinha com o meu trabalho e ajudei minha mãe que já faleceu. Quando entrei, comecei a atuar varrendo as ruas do Barreto. A Clin é minha segunda casa. Paguei a faculdade das minhas duas filhas, uma gestora de RH e outra enfermeira. Agora, ajudo a pagar os estudos das minhas netas que estão fazendo faculdade de fisioterapia. Eu só tenho até a 8ª série, mas sempre quis dar o melhor para meus filhos e netos. Antes não éramos valorizados, mas hoje a população nos reconhece. Graças à minha profissão, tenho minha casinha e meu carrinho, e quando estou de folga sinto falta”, conta orgulhosa.

Trabalhadora da Clin | Foto: Reprodução - Alex Ramos

Para agradecer pelos serviços prestados e homenagear o Dia do Gari, celebrado em todo o Brasil, a Companhia de Limpeza de Niterói vai realizar um café da manhã nos distritos da cidade e na sede, como forma de reconhecimento.



“Neste dia especial, queremos reconhecer não apenas o trabalho árduo que os garis realizam diariamente, mas também o amor e orgulho que dedicam a suas funções. Vocês são parte essencial do nosso município e sem o seu esforço, Niterói não seria a cidade incrível que é. Vocês trabalham incansavelmente para manter a cidade limpa e segura para todos os seus habitantes. Seu compromisso e dedicação são exemplos inspiradores para todos nós”, destaca o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes.

Ele acrescenta que, ao manter Niterói limpa, o trabalho desses agentes impacta na qualidade de vida dos moradores e tem ligação direta com a saúde pública, através da prevenção de doenças infecciosas que podem ser ocasionadas pelo acúmulo e descarte incorreto do lixo.

Damiana de Assis, 61 anos, moradora do Fonseca, trabalha na Clin há 34 anos. Antes, trabalhava em casas de família. Ela gosta do seu ambiente de trabalho onde conquistou grandes amigos. Criou sozinha cinco filhos, deu casa para quatro deles e conseguiu comprar mais um terreno onde garante que vai construir uma casa para a última filha, um sonho.

“Eu sinto muito orgulho de ser gari, foi aqui que eu consegui tudo que eu tenho na vida. Faço questão de fazer meu trabalho com muito amor porque se eu não fosse da Clin, eu não teria conseguido nada disso trabalhando em casas de família. Sou só gratidão por tudo que vivi aqui nessa empresa. A Clin é uma mãe. Fui e sou muito feliz aqui. Agradeço a Deus por ser daqui. Consigo organizar minha vida financeira para ter minhas coisas”, frisa Damiana.

“Eu sinto muito orgulho de ser gari" | Foto: Reprodução - Alex Ramos

A função deles na Companhia vai muito além da varrição. Os garis utilizam técnicas de rapel, a partir de capacitação promovida por uma parceria da empresa com o sistema Firjan, para a limpeza de áreas de difícil acesso. Com o uso correto dos equipamentos de segurança para a realização do trabalho, os funcionários - que já atuavam nas áreas de encostas do município -, realizam capina, recolhendo garrafas plásticas, sacolas, móveis, entre outros detritos atirados irregularmente pela população nestes locais.



O efetivo da Clin inclui ainda as equipes que promovem o serviço de caiação do meio-fio para dar mais segurança a pedestres e veículos, limpam bueiros e proporcionam o direcionamento adequado aos eletrônicos descartados, entre muitas outras funções. São os garis que, em dias de chuva forte, trabalham ainda na conservação e na remoção da lama e de galhos de árvores.

Thereza Maria Cardozo tem 77 anos e nem pensa em deixar de trabalhar nas ruas: “Eu amo varrer as ruas do Fonseca, os moradores gostam muito de mim. Eu nem penso em parar. Já me ofereceram para trocar de setor e fazer um serviço mais leve por conta da minha idade, mas eu não quero! Eu amo varrer rua, amo ser gari”, fala Thereza.

Thereza Maria Cardozo tem 77 anos e nem pensa em deixar de trabalhar nas ruas | Foto: Reproduço - Alex Ramos

Cuidados com os garis – A Clin mantém um setor de serviço social, que possui ações voltadas ao bem-estar físico e emocional dos funcionários e familiares, oferecendo suporte e defendendo os direitos dos indivíduos em situação de vulnerabilidade.



É válido frisar que os funcionários utilizam uniformes com proteção UV, incluindo chapéus e protetor solar. Participam, ainda, de palestras com o setor de segurança do trabalho para orientar sobre os cuidados e prevenções que se devem ter em época de calor intenso.