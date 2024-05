Guarda Municipal resgata coruja-buraqueira em Itaipuaçu

Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) da Guarda Municipal de Maricá (GMM) resgataram, no final da manhã desta segunda-feira (13/05), uma coruja-buraqueira em uma residência no distrito de Itaipuaçu.

Os moradores, ao perceberem a presença do animal, acionaram a Guarda Municipal para que o resgate fosse realizado com segurança. Uma equipe especializada foi até o local para garantir o resgate em segurança da ave.

Segundo a GMM, a coruja - cujo nome científico é Atheneu Cunicularia – estava debilitada | Foto: Divulgação

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou pelo Disk Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.