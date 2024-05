Presidente da CBF admite possibilidade de paralisação do Brasileiro, mas aponta consequências

As declarações de Ednaldo ocorrem após 11 clubes da Liga Forte União se posicionarem a favor da paralisação do Brasileiro - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu, em entrevista ao GE, nesta terça-feira (14), que irá respeitar a decisão dos clubes sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele deve avisá-los sobre as consequências da decisão na economia e no calendário do futebol durante o Conselho Técnico no dia 27 de maio.

As declarações de Ednaldo ocorrem após 11 clubes da Liga Forte União se posicionarem a favor da paralisação do Brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

"A paralisação envolve calendário, classificação para as competições sul-americanas e até a Intercontinental, caso um clube brasileiro ganhe a Libertadores. Não é tão fácil assim", disse Ednaldo, que acrescentou que: "No Maracanã, principalmente quando joga o Flamengo, que tem uma média de público alta, 1.200 pessoas são empregadas. Temos que olhar por essa ótica também. Muita gente depende do futebol".



Além disso, Ednaldo fez questão de ressaltar que o Ministério do Esporte pediu a interrupção temporária das competições nacionais, mas também poderia tomar uma iniciativa para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.