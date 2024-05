Maricá comemora 210 anos com grandes atrações; Confira!

No domingo (26/05), dia do aniversário da cidade, o show será com o sambista Thiaguinho - Foto: Divulgação/ Katito Carvalho /Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá vai celebrar o aniversário de 210 anos de fundação da cidade (26 de maio) em Itaipuaçu e na Barra, com uma grande festa e shows de artistas de projeção nacional, entre eles Thiaguinho, Iza, Ferrugem, Barão Vermelho e Léo Santana.

Na semana seguinte, as apresentações serão no já tradicional espaço de eventos da Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, entre os dias 23 e 26 de maio. O baiano Léo Santana inicia a série na quinta-feira (23), seguido da cantora IZA na sexta (24). No domingo (26/05), dia do aniversário da cidade, o show será com o sambista Thiaguinho, que já havia se apresentado na cidade durante a Festa da Padroeira de Maricá, em 2022. O evento começa sempre a partir das 18h com DJs, seguido de shows de artistas locais às 20h.

Léo Santana inicia a série de show | Foto: Divulgação/ Katito Carvalho /Elsson Campos

Isa | Foto: Divulgação/ Katito Carvalho /Elsson Campos

A programação organizada pela Secretaria de Turismo começa na próxima sexta-feira (17/05) no palco montado na orla de Itaipuaçu (Avenida Benvindo Taques Horta, esquina com a Rua Projetada, 77, Recanto). Quem abre os trabalhos é o pagodeiro Ferrugem. No sábado (18) será a vez do rock com o Barão Vermelho. A da programação do primeiro final de semana segue até o domingo (19), com o show do cantor L7nnon.

L7nnon | Foto: Divulgação/ Katito Carvalho /Elsson Campos

Na semana seguinte, as apresentações serão no já tradicional espaço de eventos da Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, entre os dias 23 e 26 de maio. O baiano Léo Santana inicia a série na quinta-feira (23), seguido da cantora IZA na sexta-feira (24). No domingo (26/05), dia do aniversário da cidade, o show será com o sambista Thiaguinho, que já havia se apresentado na cidade durante a Festa da Padroeira de Maricá, em 2022.

Ferrugem | Foto: Divulgação/ Katito Carvalho /Elsson Campos

Impacto econômico

O aniversário da cidade está entre os mais importantes eventos no calendário turístico, impulsionando significativamente a economia local, especialmente nos setores gastronômico e hoteleiro. A diversidade de artistas selecionados também contribui para atrair um público variado, além de atrair novos turistas e visitantes para a cidade. Estamos comprometidos em promover e divulgar nossos atrativos turísticos durante o evento, com o objetivo de garantir o retorno desses turistas e visitantes à cidade”, disse o secretário de Turismo de Maricá, Thiago Medina.

Um estudo feito pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR) e em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, avaliou o impacto econômico dos diferentes eventos realizados na cidade nos últimos dez anos. No caso do aniversário da cidade, a pesquisa apontou que foram injetados R$ 42,2 milhões na economia do município, com arrecadação de R$ 5,8 milhões em tributos e gerando ainda um total de 599 postos de trabalho de forma direta e indireta.

Programação do aniversário de 210 anos de Maricá

Palco Itaipuaçu – Dias 17, 18 e 19

Palco: Av. Benvindo Taques Horta

Sexta-feira (17/05)

22h30 - Ferrugem

Sábado (18/05)

22h30 - Barão Vermelho

Domingo (19/05)

22h30 - L7ennon

Palco Barra de Maricá – Entre os dias 23 e 26

Avenida João Saldanha, Barra de Maricá

Quinta-feira (23/05)

23h - Léo Santana

Sexta-feira (24/05)

22h30 - IZA

Domingo (26/05) – Aniversário de Maricá

22h30 - Thiaguinho