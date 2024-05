Espaço Cultural lança projeto de exibições de cinema gratuitas em SG

Com o objetivo de fomentar a cultura do cinema e apoiar o desenvolvimento do espaço audiovisual na região metropolitana do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, o Espaço Cultural Panorama tem o prazer de anunciar o lançamento de um novo projeto voltado para a comunidade local e admiradores de cinema. Com uma série de exibições gratuitas ao longo de 15 dias, sendo eles exibidos todos aos domingos. O projeto visa proporcionar entretenimento de qualidade e formação na área audiovisual para a população de São Gonçalo.

As sessões de cinema e as oficinas serão uma excelente oportunidade para os entusiastas e amantes do cinema aprimorarem seus conhecimentos e habilidades, enquanto desfrutam de uma rica seleção de filmes. Este projeto não apenas oferece acesso gratuito ao cinema, mas também contribui significativamente para a valorização cultural e o desenvolvimento profissional da comunidade. Além disso, haverá 6 sessões de cinema especialmente adaptadas para autistas, garantindo que todas as adaptações necessárias estejam disponíveis para proporcionar uma experiência inclusiva e acessível para todos, contando também com rampas de acesso e equipamentos adaptativos para as sessões azuis.

A programação completa das exibições e das oficinas será divulgada através do Instagram oficial do Espaço Cultural Panorama: @espacoculturalpanorama.