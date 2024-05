Devotos celebram o Dia de Nossa Senhora de Fátima

Nesta segunda-feira, 13 de maio, os católicos celebram o dia de Nossa Senhora de Fátima. A santa, que tem raízes profundas em Portugal, mais precisamente na cidade de Fátima, devido às suas aparições e aos enigmáticos "segredos" revelados a três crianças portuguesas. Por décadas, o conteúdo desses segredos permaneceu oculto, alimentando um fervoroso interesse público. Hoje, Fátima é um centro de turismo religioso, o maior de Portugal, atraindo devotos de todo o mundo para pedir e agradecer à também denominada: Senhora do Rosário.

Em Niterói, católicos puderam prestigiar o dia da Padroeira na Igreja de Nossa Senhora de Fátima | Foto: Layla Mussi

Niterói



Entoando cânticos, as homenagens à Padroeira “A treze de maio na cova da Íria, do céu aparece a Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria!”, as celebrações desta segunda-feira (13) começaram as 8h, com a Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Niterói. Às 9h30 aconteceu o 1º Terço Meditado e às 12h a Santa Missa de Aparição.

Presentes durante a missa das 12h, o casal Poliana e Leonardo, ambos de 42 anos e moradores de Niterói, junto aos seus três filhos, Benício, Arthur e Benjamin, comentaram sobre a importância da presença da família em uma data com esta, possibilitando que as crianças possam receber a herança da fé.



"Somos devotos de Nossa Senhora de Fátima e de São Miguel também. A gente aprendeu que fé é uma coisa que não é só para ser falada, é para ser vivida, e eles [os filhos] só vão entender o amor à Deus e a devoção à Ele, se a gente inserir eles no contexto da vida, como vir a missa e receber os sacramentos", disse Poliana.

A família de Poliana e Leonardo esteve presente para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Fátima | Foto: Layla Mussi

A programação da Igreja se estendeu durante todo o período da tarde, com Terço da Misericórdia às 15h, Adoração ao Santíssimo Sacramento às 16h e Terço na Praça às 18h. Para finalizar o dia, será realizada uma Procissão Solene às 19h, seguida de uma Missa Solene.

A programação da Igreja se estende durante todo o período da tarde | Foto: Layla Mussi

São Gonçalo



Localizada no Barro Vermelho, em São Gonçalo, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima deu início aos festejos no dia 4 de maio, com o primeiro dia da novena, onde toda a comunidade e devotos puderam participar das noites de oração.

Localizada no Barro Vermelho, em São Gonçalo, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima conta com extensa programação para esta segunda-feira (13) | Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (13), as homenagens tiveram início às 6h, com a alvorada. Pensando em todos os fiéis que precisam adaptar a rotina da segunda-feira festiva, às atividades do dia, a primeira missa foi realizada às 6h30min, presidida pelo Pe. Francielo José, enquanto a missa seguinte foi celebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Geraldo de Paula, às 9h.



Às 11h, o Padre João Paulo presidiu a celebração, seguida do tradicional angu à baiana, prato típico da culinária da Bahia.

Na parte da tarde, mais atividades estavam disponíveis para acolher os devotos de Nossa Senhora de Fátima. O Terço e Ofício, foram rezados às 13h30min. Além disso, mais duas missas foram realizadas: uma às 15h, presidida pelo Padre Cadu, e outra às 17h, presidida pelo Padre Paulo e concelebrada pelo Padre Francielo. Ao término desta última celebração, houve uma procissão pelas ruas do bairro. Os festejos externos e o show com o ministério AdoraSamba encerrarão a noite solene em honra de Nossa Senhora.

Outra Igreja que celebrou o dia da Padroeira é a Capela de Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Rocha, que iniciou os festejos com a alvorada, às 6h, nesta segunda-feira (13). A Capela ficou aberta durante todo o dia e a programação oracional teve início às 16h, com o Terço Mariano, seguido da procissão e Santa Missa, às 19h.

A celebração na Capela de Nossa Senhora de Fátima, no Rocha, teve início às 6h, com a Alvorada | Foto: Divulgação

Já na Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima, em Tribobó, os festejos foram iniciados às 8h com a Santa Missa, seguida de uma café da manhã partilhado. Às 9h foram rezadas as Mil Ave Marias, com a Legião de Maria. A programação seguiu às 15h, no Terço da Misericórdia com o Apostolado da Oração, às 17h houve o Terço dos Homens com as pastorais e às 18h, a Procissão. Os festejos se encerram às 19h com a Santa Missa, e em seguida, Quermesse.

Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima, em Tribobó tem programação durante todo o dia | Foto: Divulgação

Itaboraí



Com a mensagem de Fátima: “Rezai o terço todos os dias. Rezai, rezai, muito” e “Orai sem cessar” (1 Tes 5,17), a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Manilha, Itaboraí, convidou a todos para a Festa da Padroeira.

A primeira missa foi celebrada às 8h, seguida pelo café com Maria. A segunda missa foi realizada às 12h, e às 15h, fiéis e devotos foram convidados para adorar Jesus Eucarístico e meditar nos mistérios do Santo Rosário. A procissão pelas ruas do bairro teve início às 18h, seguida da Missa Solene e da coroação a Nossa Senhora.

Um almoço festivo reunirá a comunidade no domingo de Pentecostes (19), com cardápio de churrasco misto com acompanhamentos. Os convites podem ser adquiridos na paróquia, no valor de R$ 18.

Em Itaboraí, a festividade terá seu encerramento às 19h, com Santa Missa e coroação de Nossa Senhora de Fátima | Foto: Divulgação

Saquarema



Em Saquarema, a Festa de Nossa Senhora de Fátima, que acontece na Capela São Lourenço, em Jaconé, contou com uma programação a partir das 16h, com o Cenáculo Eucarístico. Já às 18h, foi realizada a procissão e depois, a Missa Solene, com sorteio de uma bicicleta.

Em Saquarema, a Festa de Nossa Senhora de Fátima acontece na Capela São Lourenço, em Jaconé | Foto: Divulgação

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares