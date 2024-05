Ônibus intermunicipais terão que informar se estão lotados no letreiro

Os ônibus intermunicipais do tipo rodoviário - os de uma porta só - terão que informar, no letreiro, se estão lotados. Publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Rio, a medida do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ) é válida para todos os coletivos do tipo que circulam pela capital, por São Gonçalo, Niterói e pelos demais municípios da Região Metropolitana.

Segundo o texto da medida, os letreiros deverão trazer o termo "LOTADO" quando todos os assentos estiverem ocupados, para que potenciais passageiros saibam que a capacidade de passageiros está completa antes de entrarem no ônibus. A medida já passou a valer a partir da publicação e tem o objetivo, segundo o Detro, de garantir "clareza das informações" prestadas aos usuários.

O texto não informa se as empresas que não cumprirem a determinação receberão algum tipo de penalização. A medida deixa livre para as operadoras dos veículos do tipo a decisão de programar o letreiro automaticamente ou atribuírem ao motorista a responsabilidade de mudar o texto no visor manualmente quando o ônibus lotar.