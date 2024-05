Rio terá Memorial da Covid-19, em homenagem à vítimas da pandemia

O Rio de Janeiro terá um Memorial da Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que um espaço dedicado às vítimas do coronavírus será instalado no campus da instituição, que fica em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. O monumento ainda não tem previsão de inauguração.

A ideia é que o memorial seja construído numa área com 2,5 mil m² próxima a entrada principal da Fundação, com homenagens aos mais de 700 mil mortos por Covid durante a pandemia e com informações sobre o papel de cientistas durante o período. Segundo Marcos José Pinheiro, diretor de uma das instituições de compõem a Fiocruz, o projeto é ter um espaço que desperte memórias e reflexões acerca do período de crise sanitária ocasionado pela pandemia.

Leia também:



➢ Ônibus intermunicipais terão que informar se estão lotados no letreiro

➢ Corte da Moeda Social Arariboia gera protesto em Niterói

"Com certeza, as gerações futuras, que visitarão o memorial, vão ter percepções distintas daqueles que vivenciaram o fato. Isso é importante para a gente não deixar passar em branco e ter esse espaço para a reflexão, celebração e encontro das pessoas que viveram intensamente tudo isso", disse Pinheiro, que é diretor da Casa de Oswaldo Cruz.

Segundo a instituição, 88 projetos para a construção do memorial foram enviados à Fiocruz, através de um concurso do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). A proposta vencedora será anunciada no próximo dia 21 de maio. Com custo previsto de 1,5 milhão de reais, o Memorial da Covid-19 tem o início das obras previsto para agosto.