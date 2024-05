Fim de semana tem ‘flash tattoo’ de Dia das Mães em shopping de Itaboraí

A oportunidade de fazer a próxima tattoo chegou. Neste sábado e domingo, dias 11 e 12 de maio, a partir das 10h, a 4 Art Tattoo promove um ‘flash weekend’ em homenagem às mães, no Shopping Itaboraí Plaza. É a oportunidade de renovar o visual e receber ou presentear com uma homenagem que irá permanecer por toda a vida.

A promoção acontece da seguinte forma: ao fazer duas flash artes, o cliente ganha uma tattoo com o nome da mãe de brinde. As flash artes são desenhos prontos, de tamanho pequenos ou médios, de fácil execução e que não podem ser modificados pelo cliente. Além disso, os flashes podem ou não ser exclusivos.

Uma grande vantagem do 'flash weekend' (evento de flash artes no fim de semana) são os valores oferecidos ao público, bem abaixo do preço habitual. A ideia é reunir vários estilos de tatuagem, básicas e rápidas, com preço acessível, sem alteração do tamanho, ideia ou cor do desenho.

"Pensamos sempre além do produto ou serviço, da tatuagem em si, pensamos na auto estima das pessoas, no bem-estar e no que mais elas possam estar precisando naquele momento", resume Gilson Dreadlock.

Com quase 20 anos de carreira, 4 Art Tattoo se consolida como a marca pioneira no ensino de tatuagem no estado do Rio de Janeiro, com ações sociais e voluntárias periódicas, como as tattoos para alérgicos e diabéticos; e na reconstrução de aréolas em mulheres mastectomizadas.

Aline Couto, tatuadora 4 Art Tattoo | Foto: Divulgação

No mês passado, 30 mães atípicas receberam gratuitamente uma tattoo em uma ação pelo Abril Azul, de conscientização sobre o autismo.

O Shopping Itaboraí Plaza fica na Rodovia Governador Mário Covas, Km 295 - Três Pontes, Itaboraí. Outras informações: 21 99265-4321.

Conheça a 4 Art Tattoo nas redes sociais @4arttatttooescola e @4arttattoo.