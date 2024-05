Niterói ganha restaurante do Sesc RJ com valor acessível para trabalhadores do comércio

O Sesc RJ inaugurou em Niterói, nesta quinta-feira (09/05), um restaurante destinado aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. O estabelecimento fica no térreo da unidade do Senac RJ (Rua Almirante Teffé, 676, no Centro), atrás de um importante centro de compras da região, o Plaza Shopping Niterói.

O novo restaurante, que abrirá ao público na próxima segunda-feira (13/05) ocupa 390 m² do andar térreo, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. A expectativa é de servir cerca de 300 refeições diárias em modelo de buffet, ao preço de R$ 29,00 o quilo. O diferencial do estabelecimento, além do valor, é o padrão Sesc de Nutrição, que valoriza receitas e alimentos que contribuem para uma dieta equilibrada e benéfica para a saúde, com qualidade e sabor.

Trabalhadores podem fazer a carteirinha Sesc até 17 de maio no local | Foto: Divulgação/Divulgação/ Claudia Dantas

Leia também:

Manifesto pretende esclarecer população sobre a violência contra crianças e adolescentes

São Gonçalo tem dois projetos selecionados para guia do IAB

Esse é o quarto restaurante do Sesc RJ no estado com o mesmo propósito, de oferecer comida boa, saudável e barata para trabalhadores de centros de compras. Os outros três funcionam na cidade do Rio de Janeiro: um no BarraShopping, na Barra da Tijuca, outro no NorteShopping, no Cachambi, e o terceiro em Campo Grande, dentro da unidade do Senac RJ, próximo ao famoso calçadão do bairro.

O uso do restaurante é exclusivo aos portadores da credencial Sesc | Foto: Divulgação/Divulgação/ Claudia Dantas

O restaurante de Niterói possui o mesmo modelo de arquitetura adotado nos demais restaurante e que é internacionalmente consagrado: em 2020, o projeto do Norte Shopping foi selecionado no concurso do Anuário Mundial da Knauf Internacional, distinção concedida pela empresa alemã que é referência mundial no setor de construção a seco (Drywall). O concurso destaca projetos que aplicaram de maneira exemplar os produtos da empresa.



Trabalhadores podem fazer a carteirinha Sesc até 17 de maio no local

O uso do restaurante é exclusivo aos portadores da credencial Sesc. A carteirinha, como é popularmente conhecida, pode ser feito em qualquer unidade da instituição no estado. Além do acesso ao restaurante, o documento oferece uma série de benefícios e gratuidades nas áreas de assistência, cultura, educação, saúde e lazer do Sesc RJ.

O novo restaurante abrirá ao público na próxima segunda-feira (13/05) | Foto: Divulgação/ Claudia Dantas

Até o dia 17 de maio, o cartão poderá ser feito no local. Podem solicitar o credenciamento trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do estado do Rio. Para consultar a documentação necessária e se é elegível, o trabalhador deve acessar sescrio.org.br/credencial-sesc



SERVIÇO

Sesc Restaurante Niterói

Endereço: Rua Almirante Teffé, 676, no Centro (dentro do Senac RJ)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 11h às 15h

Credencial Sesc: até 17/05 no local