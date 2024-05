'Dia das mães' movimenta o comércio no Alcântara, em São Gonçalo

Com a proximidade do dia das mães, no próximo domingo (12), o comércio de presentes se intensifica, com promoções para atrair os consumidores. No Alcântara, maior polo comercial de São Gonçalo, a procura por presentes já está em alta e a expectativa é aumentar ainda mais com as promoções oferecidas pelos lojistas.

O dia das mães fica atrás apenas do Natal em vendas, uma data marcante para o mercado varejista de todo o país. A estimativa deste ano é de movimentar R$1,1 bilhão no comércio varejista no Rio de Janeiro, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com Fabiano Rodrigues, presidente da Associação Comercial e Industrial de Alcântara, a expectativa de vendas para os dias das mães este ano é de 20%. Os produtos mais procurados são calçados, roupas e cosméticos.

A gerente da loja de roupas íntimas situada na Rua João de Almeida, Erica Cardin, de 31 anos, conta que as expectativas de venda são grandes. “Dia das mães, as pessoas não economizam. Estão gastando em média R$ 100 a R$ 150. Temos muita procura de roupa para dormir, graças às promoções". Para ela, a proximidade da data aumenta ainda mais a busca pelos presentes. "Sempre deixam para mais próximo do dia, por causa dos preços baixos. Mas, os produtos mais procurados no momento são os sofisticados”, revela.



Gerente Erica Cardin | Foto: Layla Mussi

A costureira Simone Pinheiro, de 51 anos, confirma a percepção dos comerciantes. “Eu gosto de comprar com antecedência, mas a oportunidade, promoções e o tempo disponível também influenciam.” O perfil de presente também varia: “Eu comprei o presente para mim mesma, porque não tenho mais a minha mãe. Meu filho já me deu o presente, que era chocolate. Geralmente, ele me dá perfumes também".

Simone Pinheiro é cliente das lojas em Alcântara | Foto: Layla Mussi

A partir de R$50, é possível comprar uma enorme variedade de produtos no Alcântara. Além dos itens já citados, cestas de doces, pequenos arranjos de flores, bijuterias e artigos religiosos também estão entre as opções de presente.



*Sob supervisão de Cyntia Fonseca