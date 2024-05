Cavalos morrem presos em casa inundada no Rio Grande do Sul

Dois cavalos que acabaram presos dentro um imóvel inundado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, acabaram morrendo nesta quinta-feira (09). Os animais foram vistos por um barqueiro que mora próximo ao local onde eles estavam. Uma equipe de resgate chegou a ser acionada, mas os equinos já tinham morrido quando os agentes chegaram ao imóvel.

Segundo relatos, estima-se que ambos estavam presos há alguns dias na casa, com a água na altura do pescoço. Ainda não foi confirmado se eles vieram a óbito por hipotermia, afogamento ou por alguma outra doença que podem ter desenvolvido ao longo dos dias expostos à água.

Leia também:



➢ Lancha pega fogo e seis pessoas ficam feridas em Cabo Frio; Vídeo

➢ Manutenção no pavimento provocará bloqueios no acesso ao viaduto do Barreto, em Niterói

Nesta quinta (09), um cavalo que ficou ilhado no telhado de uma residência foi resgatado com vida no mesmo município. Segundo o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), mais de 2 mil animais já foram resgatados em todo o estado desde o final de abril.

As fortes chuvas e o desastre ambiental no Rio Grande do sul já deixaram pelo menos 126 mortos, de acordo com dados atualizados da Defesa Civil gaúcha. 141 moradores do estado seguem desaparecidos. Segundo o último boletim do órgão, o número de desabrigados subiu para 71.409 nesta sexta (10), além de 339.928 desalojados.