Manutenção no pavimento provocará bloqueios no acesso ao viaduto do Barreto, em Niterói

Para minimizar o impacto no trânsito durante o bloqueio da estrutura, o acesso à Avenida do Contorno pelo Viaduto do Barreto será desviado para a via marginal da BR-101 - Foto: Divulgação

Para minimizar o impacto no trânsito durante o bloqueio da estrutura, o acesso à Avenida do Contorno pelo Viaduto do Barreto será desviado para a via marginal da BR-101 - Foto: Divulgação

A Arteris Fluminense informa que a partir da próxima segunda-feira, 13 de maio, realizará obras de fresagem e recuperação do pavimento na alça do viaduto do Barreto, localizado no km 320+050 da BR-101/RJ, em Niterói, durante o horário noturno. Os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito no período.

A programação dos trabalhos prevê o bloqueio temporário de veículos sobre o viaduto a partir das 21h de segunda (13) e a liberação do fluxo de veículos às 05h. A mesma operação será realizada na noite de terça (14) e madrugada de quarta-feira (15), nos mesmos horários. A medida será adotada para garantir a segurança dos motoristas e dos profissionais que trabalharão no trecho.

Leia mais:



Porto do Rosa recebe o Cidadania Itinerante neste sábado

Fila quilométrica pelo segundo dia consecutivo de entrega do cartão 'Araribóia' em Niterói

Para minimizar o impacto no trânsito durante o bloqueio da estrutura, o acesso à Avenida do Contorno pelo Viaduto do Barreto será desviado para a via marginal da BR-101, na altura da quadra da G.R.E.S Unidos do Viradouro, com retorno sinalizado para o sentido sul da rodovia no km 318, no viaduto sobre a Av. Paiva e Base Naval de Ilha das Flores, em Neves.

A programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais no local.

Acompanhe as condições de tráfego da via em tempo real através do X (antigo Twitter) no perfil @Arteris_AFL e pelo telefone gratuito 0800 282 0101.