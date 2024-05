Trânsito da Covanca terá novas interdições para obras do MUVI

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai começar a realizar novas interdições no trânsito da Covanca na próxima segunda-feira (13). O objetivo é auxiliar no andamento das obras do trecho 1 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). As alterações se estenderão até o dia 24 deste mês.

A primeira interdição será feita na Rua Maurício de Abreu, no trecho entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Travessa Maurício de Abreu. Essa parte da via ficará totalmente interditada, sem a possibilidade de circulação de veículos; nem mesmo os moradores poderão circular com seus carros. Essa primeira interdição será nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio.

Leia também:

➢ Niterói ganha restaurante do Sesc RJ com valor acessível para trabalhadores do comércio

➢ Manutenção no pavimento provocará bloqueios no acesso ao viaduto do Barreto, em Niterói

Com isso, o cruzamento da Rua Marechal Floriano Peixoto ficará interditado. O desvio do trânsito será realizado pela Rua Cônego Goulart, seguindo pela Travessa Ana Morais e, por fim, na Rua Marechal Floriano Peixoto.

A segunda interdição também será na Rua Maurício de Abreu, mas no trecho que fica entre a Travessa Maurício de Abreu e a Rua Coronel Ernesto Ribeiro. Nesse caso, não haverá desvio de trânsito. Essa segunda interdição será nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de maio.

O MUVI é uma realização do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, percurso que também receberá várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O MUVI vai cortar um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações.