Niterói participa da 22ª edição da Semana dos Museus

Entre os dias 14 e 19 de maio, a Fundação de Arte de Niterói promoverá uma série de eventos nos museus da cidade, inspirados no tema “Museus, Educação e Pesquisa". A programação faz parte da 22ª edição da Semana dos Museus, que é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

O objetivo dos encontros é destacar as ações educativas realizadas nos museus e seus acervos museológicos na valorização da história, da memória e do patrimônio cultural da cidade.

Na mesa de abertura do evento, no Museu de Arte Contemporânea, os convidados discutirão o patrimônio cultural de Niterói pelo olhar da pesquisa científica. Outros encontros terão como assuntos a experiência de formação de centros de memória, a democratização do acesso de acervos e a salvaguarda do patrimônio.

Durante a Semana, serão realizadas visitas mediadas conjuntas do Museu Janete Costa de Arte Popular e Solar do Jambeiro, apresentando suas histórias e arquiteturas. Além disso, o Museu Janete Costa promoverá a atividade Uma Noite no Museu, com seu funcionamento em horário ampliado para receber estudantes da Educação de Jovens e Adultos.

As ruas do Centro de Niterói também receberão visitas com a pesquisadora Simone Ferreira, apresentando um mapeamento da memória negra na cidade. O trajeto percorre pontos desde a Praça Araribóia até a estátua de Zumbi dos Palmares, em São Domingos.

A programação contará com atividades para as crianças, com contações de histórias inspiradas em Niterói e oficinas artísticas. O evento encerrará com uma gincana no Janete Costa, com perguntas sobre a história dos museus.

PROGRAMAÇÃO

14/05/2024, terça-feira

14h às 15h30

Patrimônio Cultural de Niterói sob o prisma da pesquisa científica

Mesa Redonda

Patrimônio Cultural de Niterói sob o prisma da pesquisa científica - Pesquisadores das ciências sociais apresentam suas experiências a partir da noção de patrimônio cultural. Presença confirmada de Simone Ferreira (NEGRA/UERJ) e Antônio Seixas (IHGN/UNIVERSO).

Museu de Arte Contemporânea

Endereço:

15h30 às 17h30

Visita Mediada ao Circuito de Memórias Negras de Niterói

A pesquisadora Simone Ferreira (NEGRA/UERJ) apresenta o Circuito de Memórias Negras de Niterói, considerando o mapeamento da dinâmica socioespacial preta a partir do século XIX. O trajeto partirá da Praça Arariboia até a estátua de Zumbi, em São Domingos.

15/05/2024, quarta-feira

10h às 12h

Visita Mediada ao Circuito de Memórias Negras de Niterói

A pesquisadora Simone Ferreira (NEGRA/UERJ) apresenta o Circuito de Memórias Negras de Niterói, considerando o mapeamento da dinâmica socioespacial preta a partir do século XIX. O trajeto partirá da Praça Arariboia até a estátua de Zumbi, em São Domingos.

10h às 12h

Oficina Sonorizar

A "Oficina Sonorizar" busca criar uma série de instrumentos musicais de materiais reutilizáveis, visando a trazer, de forma lúdica, reflexão e conscientização ambiental por meios dos 3Rs.

16h às 17h

Oficina de Atabaques

O luthier Mestre Trindade media uma experiência das técnicas de expressão musical através de atabaques.

17h às 19h

Pensar a Memória em Niterói

Mesa Redonda

Os participantes apresentam suas experiências com a formação de núcleos de memória institucionalizados como forma de democratização do acesso a seus acervos. Participações confirmadas de Cláudia Mesquita (UFF/UNIVERSO), Maria José Fernandes (BN) e Mestre Trindade.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

16/05/2024, quinta-feira

11h às 12h

Visita Histórica Guiada - Museu Janete Costa e Solar do Jambeiro

Visita Mediada

Os edifícios dos dois museus vizinhos serão apresentados a partir de sua história e características artísticas, trazendo à tona o contexto do século XIX.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular e Solar do Jambeiro

14h às 16h

Cada Cientista uma História

Contação de História

A atividade "Cada Cientista, uma História" propõe uma contação de histórias sobre mulheres cientistas brasileiras utilizando a linguagem teatral para crianças na faixa etária de 5 até 12 anos.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

16h às 17h

Visita Histórica Guiada - Museu Janete Costa e Solar do Jambeiro

Visita Mediada

Os edifícios dos dois museus vizinhos serão apresentados a partir de sua história e características artísticas, trazendo à tona o contexto do século XIX.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular e Solar do Jambeiro

19h às 20h30

Uma noite no Museu

Visita Mediada

A atividade "Uma noite no Museu" não só abre, como mantém as portas abertas para o público EJA. O objetivo é oportunizar o acesso à cultura e gerar valor através da ideia de pertencimento.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

17/05/2024, sexta-feira

11h às 13h

Salvaguarda do Patrimônio Cultural

Mesa Redonda

Os participantes dialogam sobre a importância das ações culturais que experienciaram para a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Participações confirmadas de Márcia Pessanha (AFL/ANL/CFHL/UFF) e Jorge Mendes (Curador do MJCAP-FAN).

14h às 16h

Oficina de Si

A "Oficina de Si" se apresenta como uma roda de conversa, reflexão e produção poética-artística, tendo a palavra como agente catalisador, a partir da troca de saberes. Participação de Guilherme Vergara.

18/05/2024, sábado

10h às 11h30

Cada Olhar, uma História

Oficina

A ação "Cada Olhar uma História" visa a promover uma conexão mais profunda com as obras de arte e estimular a criatividade do visitante de uma maneira inovadora e lúdica.

10h30 às 11h30

Oficina de Cordel

Os participantes são orientados para a finalização da escrita de um folheto de cordel e experienciam a criação de uma capa a partir da técnica da isogravura.

11h30 às 12h30

Oficina Surpresa

Os participantes produzem expressões artísticas a partir de experiências no Museu.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

14h às 15h

Contação de História a partir de Niterói

Contação de histórias infantis a partir da história de Niterói. Contadora: Danielle Fritzen.

15h às 16h

Contação de História a partir de Niterói

Contação de histórias infantis a partir da história de Niterói.

Local: Solar do Jambeiro

15h30 às 17h

Cada Olhar, uma História

Oficina

A ação "Cada Olhar uma História" visa a promover uma conexão mais profunda com as obras de arte e estimular a criatividade do visitante de uma maneira inovadora e lúdica.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

16h às 17h

Contação de Histórias para Todas as Idades

Contação de histórias que dialogam com todas as idades a partir do imaginário tradicional brasileiro. Mediação: Cristiana Seixas.

19/05/2024, domingo

11h às 12h

O Que é um Museu?

Gincana

A atividade "O que é um Museu?" propõe um jogo lúdico que compreende perguntas sobre: a história da criação dos museus e sua relevância para a preservação de memórias.

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular