PM 'sufoca' o crime e prende quatro em Niterói

Em cinco operações nesta quinta-feira (09), policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam quatro homens e apreenderam um adolescente, em diferentes bairros de Niterói.

Por volta das 8h30, em patrulhamento pela Rua Doze, em Serra Grande, os policiais prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um menor de 17. Segundo os agentes, com eles foram apreendidas 39 pedras de crack, 33 pinos de pó (cocaína), duas trouxinhas de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 5,00 reais em espécie.

Material apreendido na Serra Grande | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na delegacia de Itaipu.

Já à tarde, por volta das 14h30, um homem de 32 anos foi preso na Rua Doutor Mario Viana, Localidade da ‘600’, no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa. Com ele foram arrecadados, 57 pedras de Crack, 50 pinos de cocaína e dois rádios transmissores.

Complexo do Viradouro | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na delegacia de Icaraí.



No Engenho do Mato, os policiais apreenderam um foragido da Justiça após denúncia de moradores ao Disque Denúncia. O homem tentou escapar do cerco, jogando as drogas que estavam em sua posse fora, mas acabou detido em flagrante. No total, 64 pinos de cocaína foram apreendidos. O suspeito, identificado como GBR, contabiliza anotações criminais por tráfico, homicídio, associação ao tráfico e violência doméstica.

Criminoso foi preso após denúncia | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na delegacia na 81ª DP (Itaipu).

Apreensão

Também na Rua Mato Grosso, no Sapê, os agentes apreenderam 107 pinos de cocaína, uma granada, um rádio transmissor e R$ 40 em espécie. Nesta ação os criminosos conseguiram fugir.

Material apreendido no Sapê | Foto: Divulgação

Furto

Faca apreendida com o suspeito de furto | Foto: Divulgação

Na noite desta quinta, um suspeito de furto também foi preso. Ele foi detido na Avenida Almirante Ary Parreiras em posse de uma faca. Diante dos fatos, a equipe procedeu à 77ª DP com o mesmo para registro e autuação.