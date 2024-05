Hospitais do Complexo Estadual precisam de doação de sangue

Realizando cerca de 30 procedimentos e cirurgias por dia, o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, está promovendo nova campanha de doação de sangue nesta quinta-feira (09) e sexta-feira (10). O posto de coleta foi montado no Espaço do Conhecimento, no segundo andar do Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo, e funcionará das 10h às 18h.

O objetivo da campanha é contribuir para o equilíbrio dos estoques de sangue no Heat, em São Gonçalo, e no Hospital Estadual João Batista Cáffaro (HEJBC), em Itaboraí, importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde, com 128 leitos.

Em 2023, somente o HEAT, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no estado, utilizou mais de 9,1 mil bolsas de sangue em centenas de procedimentos e cirurgias. Paralelamente, o HEJBC precisou de mais de 1,6 mil bolsas de sangue para completar o protocolo de atendimento.



O posto de coleta terá estrutura apropriada e segura, além de equipe de recepção, triagem e coleta. A previsão é receber 150 doações de sangue por dia, além de seguir rigorosos protocolos de segurança. O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy 425, Centro, São Gonçalo.