Tragédia no RS: Papa Francisco destina 100 mil euros para ajudar desabrigados

O papa Francisco destinou 100 mil euros, equivalente a mais de R$ 500 mil, para auxiliar desabrigados no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo Vaticano e confirmada pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler.

O valor foi retirado da 'Esmolaria Apostólica' e deve ser repassado para o Regional Sul 3 da CNBB, que abrange todo o Rio Grande do Sul.

O pontífice já havia manifestado solidariedade às vítimas das enchentes que atingiram o estado.



“Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, disse o papa ao fim de uma oração no último domingo (5).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou, nesta quinta-feira (9), que o estado precisará de, ao menos, R$ 19 bilhões para ser reconstruído após as enchentes.

O balanço mais recente divulgado pelo governo estadual confirma 107 mortes, além de 136 desaparecidos e 374 feridos. De acordo com as autoridades, 425 municípios foram afetados desde o início da tragédia ambiental.