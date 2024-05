Fila quilométrica pelo segundo dia consecutivo de entrega do cartão 'Araribóia' em Niterói

Centenas de beneficiários da moeda social Araribóia formaram uma fila quilométrica na manhã desta quinta-feira (09), em frente ao ponto de atendimento, no Centro de Niterói. Iniciado ontem (08), o atendimento se estenderá até a próxima terça-feira (14).

Os atendimentos iniciam às 10h, na Rua Xavier Brito. Na porta, funcionários preenchem as fichas de encaminhamento aos pontos de distribuição, a partir de um calendário de acordo com as letras iniciais dos nomes dos beneficiários.

Leia também:

Obra regulariza o fornecimento de água em São Gonçalo

Projeto Cria SG abre novas turmas neste mês

Segundo a autônoma Ester de Almeida, 58, "a fila estava até lá embaixo, mas andando rápido.”

Beneficiária da moeda social | Foto: Cristine Oliveira

O cartão da moeda social Araribóia tem como objetivo garantir alimentação à população niteroiense, além de promover o desenvolvimento da cidade.



Professora, Luana Delvito, 27, informou que aguardava para receber a moeda social e comentou sobre a importância dessa medida: "É como um suporte, porque tem muitas famílias em situação de extrema pobreza".

Beneficiária da moeda social aguarda na fila | Foto: Cristine Oliveira

Para ter direito ao benefício, o interessado precisa se cadastrar no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atendendo a alguns pré-requisitos, como idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência (apresentar laudo médico), estudantes e beneficiários de outros programas sociais. É necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovante de renda per capita de até R$ 218.



Depois do cadastro, o cidadão deve aguardar a resposta da Prefeitura de Niterói, que divulga uma lista com os nomes dos aprovados no site oficial da prefeitura. O valor mensal médio recebido varia de 450 a 823 arariboias. No próximo sábado (11), será pago o valor referente ao mês de maio.

Fraude no Cartão Araribóia

Benefício tem como objetivo garantir a alimentação e movimentar a economia local | Foto: Cristine Oliveira

Essa nova distribuição ocorre após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) identificar cerca de 14 tipos de irregularidades, entre elas o pagamento a servidores públicos (que não se encaixam nos requisitos) e o recebimento do benefício em contas de falecidos. O total de pessoas que se beneficiaram de forma indevida chega a 13 mil. Com a atualização, foram beneficiadas um total de 45 mil famílias, segundo aponta a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária.

Calendário para a retirada do cartão | Foto: Cristine Oliveira

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca.