Projeto Cria SG abre novas turmas neste mês

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo abre novas inscrições para o Projeto Cria SG, com aulas gratuitas em diferentes segmentos artísticos para gonçalenses. As inscrições podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (9) até o dia 21 de maio, para aqueles que desejam entrar no universo da cultura, mas ainda não tiveram oportunidade.

O regulamento completo da inscrição e matrícula pode ser acessado através do seguinte endereço eletrônico:

https://docs.google.com/document/d/1gKB8e1Ontjo8kbQF7T6-5x8LI4hKSl2iPlTs-e0PhIM/edit

Os cursos disponibilizados pelo Cria SG são para participantes a partir de 3 anos de idade, atendendo a diversas faixas etárias e segmentos.

A documentação necessária para os interessados nos cursos é a seguinte:



CPF, RG e Comprovante de Residência. O início das aulas está programado para 27 de maio.

O CRIA SG busca oferecer cultura e proporcionar vivências artísticas e culturais à população local, representando uma excelente oportunidade para os moradores de São Gonçalo se envolverem com a arte.

Cursos e faixas etárias:

Animação - a partir de 12 anos de idade

Artesanato - a partir de 12 anos de idade

Ballet adulto - de 15 a 40 ano de idade

Ballet baby - 3 a 7 anos de idade

Ballet infantil - 8 a 14 anos de idade

Coral - a partir de 15 anos de idade

Dança de Salão - a partir de 18 anos de idade

Locução - a partir de 18 anos de idade

Música (violão) - a partir de 14 anos de idade

Teatro A - A partir de 14 anos de idade

Teatro B - 15 a 60 anos