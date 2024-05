Detran.RJ faz mutirão no próximo sábado para serviços de Habilitação

O Detran.RJ vai realizar no próximo sábado (11/05) um mutirão para emissão da Carteira de Habilitação. Ao todo serão disponibilizadas 530 vagas em dez postos no Estado. As vagas para habilitação serão distribuídas nos postos do shopping Aerotown na Barra da Tijuca, Niterói Shopping, Nova Iguaçu Shopping, posto de Rio das Ostras, Cordeiro, Cardoso Moreira, Itaocara, São José do Vale do Rio Preto, Japeri e posto do Ceasa, na Avenida Brasil. Os atendimentos serão sempre das 8h ao meio dia, com exceção dos postos do Niterói Shopping, cujo horário será das 9h às 13h e do Nova Iguaçu Shopping, com atendimento das 10h às 14h.

Serão disponibilizados os serviços de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão da segunda via do documento.

Para ter acesso ao serviço é necessário um agendamento prévio que pode ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) e pelo tele atendimento nos números (21) 3460-4040, 3460-4141 e 3460-4042. Para realizar os serviços disponibilizados no mutirão é necessário que usuário pague o Duda correspondente que pode ser obtido no site do Bradesco (www.bradesco.com.br)