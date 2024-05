Show Especial com Victor Sávios no Pátio Alcântara em comemoração ao Dia das Mães

O Pátio Alcântara tem o prazer de anunciar um evento especial em celebração ao Dia das Mães: um show com o renomado cantor Victor Sávios, na Praça de Alimentação do shopping. O evento acontecerá no dia 10 de maio, às 19h, e a entrada é gratuita!

Conhecido por suas brilhantes interpretações dos clássicos do ídolo Tim Maia, Victor Sávios promete encantar o público com um repertório repleto de músicas conhecidas e consagradas. Originário da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Victor é apaixonado pela obra de Tim Maia e desde 2010 realiza o Tributo ao Síndico do Brasil. Com sua performance contagiante, ele já percorreu 12 estados brasileiros e teve uma bem-sucedida turnê internacional na África em 2016.

Leia também:



Itaboraí 191 anos: shows de Alok, Simone Mendes, Alexandre Pires, Xande de Pilares, Maria Marçal e muito mais

'Unidas Pela Vida': elas venceram o câncer de mama e hoje cuidam de quem busca tratamento em SG



Durante o show, que dura entre uma e duas horas, Victor Sávios e sua Banda Filhos do Síndico revisitarão os grandes sucessos e fases da carreira de Tim Maia. A caracterização impecável do artista e da banda, aliada ao seu timbre de voz impressionante, proporcionará aos espectadores uma verdadeira viagem no tempo.

Não perca esta oportunidade única de se emocionar e reviver os sucessos de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos na voz talentosa de Victor Sávios.

SERVIÇO – SHOW VICTOR SÁVIOS

Data: 10 de maio

Local: Praça de Alimentação

Horário: 19h

EVENTO GRATUITO

PÁTIO ALCÂNTARA:

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ Tel.: (21) 2602-3950 WhatsApp: (21) 6658-1511 Website: www.patioalcantara.com.br Instagram: www.instagram.com/patioalcantara