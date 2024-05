Real Madrid vira pra cima do Bayern e garante vaga na final da Champions

O Real Madrid venceu o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, por 2x1, na tarde desta quarta-feira (08), e garantiu mais uma decisão de Champions League na sua história. A vitória, de virada, saiu de um herói improvável. O atacante Joselu entrou na reta final e fez os dois gols da classificação merengue.

No etapa inicial, o Real Madrid adotou a postura da pressão. Desde o apito inicial, os espanhóis foram pra cima da equipe bávara. O Madrid viu Vini Jr. acertar a trave e, no rebote, Neuer operar um milagre em chute de Rodrygo. O brasileiro camisa 7 ainda acertou a trave. O Bayern teve através de seu artilheiro, Harry Kane, a melhor das suas chances no primeiro tempo. Lunin fez grande defesa e impediu o gol do inglês.

A segunda etapa permaneceu igual, mas a equipe alemã começou a se soltar. Até que aos 22, em bom contra-ataque, Davies recebeu pela esquerda, levou para direita e fuzilou. Sem chances de defesa e Bayern 1x0. A partir do gol, os bávaros começaram a se defender. A equipe madridista se lançou ao ataque e a recompensa veio. Aos 42 minutos, a muralha Neuer falhou, soltando a bola nos pés do atacante Joselu, que não desperdiçou e botou 1x1 no placar em Madrid. Com time muito alterado e voltado para se defender, o Bayern não teve muito tempo para se reorganizar. Aos 46, de novo Joselu, após revisão do VAR, virou para os donos da casa. Mesmo com um acréscimo bem longo dado pelo árbitro, não deu tempo de mais nada. 2x1 Real Madrid e vaga na final confirmada.

Leia também:

➤ Após derrota, torcida do Flamengo recebe equipe com protestos no Rio

➤ Último dia para a regularização eleitoral leva multidão ao TRE, em Niterói

Agora, na decisão da Champions League 2023/2024, o Real Madrid encara o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, em Londres. Jogando sua 18ª final na história da competição, os espanhóis buscam o 15º título. O Dortmund volta a uma decisão, depois de 11 anos, buscando o seu segundo troféu do torneio. A final está marcada para 01/06/2024, às 16h (horário de Brasília).