Piloto da Fórmula 1, Verstappen doa camisa autografada para ajudar Rio Grande do Sul

Tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen doou uma camisa autografada da RBR para um leilão que ajudará as vítimas das enchentes no RS - Foto: Divulgação/Red Bull Racing

O atual tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, doou uma camisa autografada da Red Bull, nesta quarta-feira (08), para a instituição "Bazaar For Good", que tem como finalidade promover leilões. Parte da renda conseguida pela peça doada por Max será revertida para o Rio Grande do Sul ajudar as vítimas da enchente. O bazar foi fundado por uma brasileira que é amiga de Kelly Piquet, namorada do holândes.

Localizado em Miami, local da última etapa da Fórmula 1, o bazar tem a meta de arrecadar 500 mil dólares em leilões de peças raras e exclusivas para doações. Uma parte será diretamente destinada as vítimas da chuva que começaram no início de maio. A camisa do tricampeão possui alguns detalhes especiais para o GP de Miami. Na lateral tem uma bandeira dos Estados Unidos. A camisa foi mostrada nas redes sociais pela fundadora do bazar, Martha Graeef.

O Rio Grande do Sul sofre com a situação da calamidade pública por conta das fortes enchentes. A Defesa Civil gaúcha atualizou para 100 o número de mortes e informou que ainda há 128 desaparecidos e 372 feridos.