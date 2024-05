Após ingressos esgotarem, Bruno Mars confirma shows extras no Brasil

Após os ingressos para a turnê de Bruno Mars no Brasil esgotarem em menos de uma hora, nesta quarta-feira (08), a produtora Live Nation anunciou datas extras para novos shows. Inicialmente, Bruno Mars se apresentaria nos dias 4 de outubro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos; dias 8 e 9 de outubro, em São Paulo, no MorumBIS; e dia 17 de outubro, em Brasília, na Arena Mané Garrincha.

Agora, com a alta procura, Bruno terá mais quatro shows extras marcados. As novas datas para a turnê são:

• Dia 5 de outubro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos

• Dias 12 e 13 de outubro, em São Paulo, no Estádio MorumBIS

• Dia 18 de outubro, em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha

O início das vendas para esses novos shows terão a pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander, na próxima quinta-feira (09). O público geral poderá comprar os ingressos na sexta-feira (10), por meio do site da TicketMaster ou nas bilheterias físicas de cada cidade de forma presencial.



Os ingressos para os shows de Bruno Mars variam de preço de acordo com cada local:

▸ No Rio de Janeiro, o ingresso custa entre R$ 275 (meia-entrada para o setor Cadeira Superior Oeste B) e R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium); a taxa de serviço para compra on-line é de 10%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas;

▸ Em São Paulo, o ingresso custa entre R$ 390 (meia-entrada para o setor Cadeira inferior) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas;

▸ Em Brasília, o ingresso custa entre R$ 275 (meia-entrada para o setor Arquibancada) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas.