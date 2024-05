Datena passa por cirurgia para conter sangramento no períneo

O apresentador José Luiz Datena, de 66 anos, que foi submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo na última quinta-feira (02), precisou ser operado novamente no último domingo (5) por conta de um sangramento na região do períneo. As duas intervenções cirúrgicas aconteceram no Hospital Sírio-Libanês. Quem confirmou a situação foi Joel Datena, filho do apresentador.

Joel disse que seu pai teve um sangramento que foi cauterizado. A previsão de alta, segundo o filho da Datena, está entre essa quinta (09) e sexta (10). José Luiz Datena está afastado do seu programa "Brasil Urgente", da Band, desde o dia 29 de abril. Seu filho, Joel, que está comandando o jornalístico.

Em 2023, no mês de outubro, Datena passou por duas cirurgias cardíacas. O apresentador tem seis stents, que são pequenos dispositivos que tem a função de evitar o prevenir a obstrução de artérias.