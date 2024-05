Lula anuncia investimento de R$ 1,7 bi em obras de prevenção de desastres

“O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos", disse Lula durante lançamento - Foto: José Cruz/Agência Brasil

“O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos", disse Lula durante lançamento - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Foram anunciadas, nesta quarta-feira (08), as novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Segundo o presidente Lula (PT), o projeto prevê R$ 18,3 bilhões em investimentos, com 1,7 bilhão do valor aplicados, em específico, em obras de prevenção de desastres ambientais, como os que atingem o Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas da última semana.

O valor selecionado para ações de prevenção inclui obras de contenção de encostas em 91 municípios em todo o país, todos com risco crítico de deslizamentos de terra. Todos os municípios do RS com propostas de obras serão contempladas no projeto.

“O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Tem acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Não é apenas agora. Temos tempo de mudar isso e é por isso que estamos muito empenhados em fazer uma COP30 no estado do Pará, em que a gente vai pedir para a Amazônia falar para o mundo”, disse Lula, durante o anúncio.

As outras obras do PAC incluem intervenções para ampliar o abastecimento de água, ações de urbanização em favelas, regularização fundiária em áreas periféricas e investimentos de renovação de frota no transporte público. O projeto de novas obras foi lançado em setembro e está em sua primeira fase, com a segunda prevista para 2025.