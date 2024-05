Prefeitura de Maricá terá canal de TV ao vivo

A Prefeitura de Maricá terá um canal de televisão próprio. A "TV Maricá" será lançada oficialmente na tarde desta quinta-feira (09/05), em cerimônia no Cine Henfil. Com transmissão ao vivo pela canal no YouTube da Prefeitura, a emissora vai exibir atrações originais produzidas no município.

Segundo a Prefeitura, o canal vai exibir, diariamente, duas edições do "Jornal de Maricá", telejornal com notícias sobre acontecimentos locais e gerais. Outro programa previsto na grade do canal é o “Maricá Debate”, que receberá convidados e especialistas para discussões e análises sobre diferentes assuntos.

Por fim, a "TV Maricá" também exibe o “Maricá Revista”, atração cultural com informações sobre música, entretenimento, teatro e cinema, assim como matérias sobre temas como economia popular, medicina e meio ambiente, entre outros. Além das atrações originais, o canal exibe filmes, séries, desenhos animados e documentários.