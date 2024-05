Avião da FAB chega ao RS com 25 toneladas de doações

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (8), carregado com 25 toneladas de doações, entre mantimentos, equipamentos e medicamentos para a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Entre os itens levados estão purificadores de água, remédios, cestas básicas, água potável, artigos de higiene pessoal, colchões, cobertores e soro fisiológico.

A tragédia chegou à marca de 100 mortos nesta quarta-feira (8). As enchentes afetaram 1,4 milhão de gaúchos na última semana. Cerca de 66 mil pessoas estão em abrigos públicos, enquanto 163 mil permanecem desalojadas.



O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que o mau tempo atrapalhou a distribuição dos mantimentos em municípios como São Leopoldo e Guaíba.

“Infelizmente, o tempo fechou. Voltou a chover, o tempo fechou. Estava indo a São Leopoldo e a Guaíba com a [primeira-dama] Janja, mas é impossível voar com esse tempo”, disse Pimenta.

Um segundo voo da corporação levou 44 profissionais de saúde da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para reforçarem o atendimento às vítimas da catástrofe ambiental.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Planejamento, Simone Tebet, foram ao estado acompanhar a entrega das doações.